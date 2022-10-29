Цифровая платформа инвестиционных проектов, реализуемых в России и странах ЕАЭС
86 059 проекта
66 508 компании
174 433 контактных лица
Интегрированная в платформу собственная CRM система позволяет эффективно работать с клиентами как при работе в команде, так и одному пользователю.
Позволяет интегрировать данные Investprojects с любой сторонней информационной системой или сервисом, которые используются в вашей организации. Это могут быть системы класса ERP или CRM, 1С, Битрикс, SAP, MS Dynamics, amoCRM и др.
Сборка проектов, подбор оптимальной площадки, аналитика рынков, технологии, подбор подрядчиков. Представляют собой связанную систему для работы инвестора при реализации собственного инвестпроекта.
Интегрированная в платформу собственная CRM система позволяет эффективно работать с клиентами как при работе в команде, так и одному пользователю.
Позволяет интегрировать данные Investprojects с любой сторонней информационной системой или сервисом, которые используются в вашей организации. Это могут быть системы класса ERP или CRM, 1С, Битрикс, SAP, MS Dynamics, amoCRM и др.
Сборка проектов, подбор оптимальной площадки, аналитика рынков, технологии, подбор подрядчиков. Представляют собой связанную систему для работы инвестора при реализации собственного инвестпроекта.
сегодня *
начиная с 24.02.22
Проект новый – активная стадия реализации
18 проектов
10 310 проектов
Проект актуализирован – активная стадия реализации
15 проектов
17 981 проектов
Проект актуализирован - проект приостановлен / проект отменен
0 проектов
3 318 проектов
* Данные приведены за последние 24 часа, информация обновляется каждый час
**Оперативная информация по ежедневному мониторингу реализации инвестиционных проектов в России (investprojects.info)
ЕВРАЗ
Горно-металлургическая компания, лидер на рынках стального проката для инфраструктурных проектов с минимальной себестоимостью на всех этапах производства.
Евросиб
С 1992 года предоставляет комплексное транспортно-логистическое обслуживание ключевых отраслей экономики.
FESCO
Одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний в РФ с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса.
Global Ports
Один из ведущих операторов специализированных портовых терминалов в России, лидер российского рынка перевалки контейнеров.
Hilti
Мировой лидер в области разработки и производства оборудования, расходных материалов и ПО для профессионального строительства.
МТС
Российская телекоммуникационная компания, оказывающая услуги сотовой и проводной телефонной связи, доступа в интернет и телевидения.
MC-Bauchemie
Один из ведущих мировых производителей строительных материалов и разработчик технологий их эффективного применения.
КРМО
На безвозмездной основе оказывает услуги для максимально быстрой и эффективной реализации проектов на территории Подмосковья.
ОМК
Один из крупнейших российских производителей металлопродукции для ведущих энергетических, транспортных и промышленных компаний.
ПЕНОПЛЭКС
Крупный российский производитель строительных и декоративно-отделочных материалов на основе полимеров.
ПСБ
Универсальный банк, входящий в десятку крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком.
S7 Airlines
Крупнейшая частная авиакомпания России с самым современным парком воздушных судов на российском рынке авиаперевозок.
Saint-Gobain
Мировой лидер в создании комфортного пространства для проживания, работы и отдыха человека. Входит в ТОП-100 крупнейших индустриальных корпораций мира.
СберБанк
Крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, один из ведущих международных финансовых институтов.
Schneider Electric
Один из мировых лидеров в области производства электротехнического оборудования низкого напряжения и средств автоматизации.
Северсталь
Вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом.
STRABAG
Европейский концерн по оказанию высокотехнологичных строительных услуг, занимающий ведущее место по внедрению инноваций и размерам капитала.
ТЕХНОНИКОЛЬ
Ведущий международный производитель надежных и эффективных строительных материалов и систем.
Bosch
Ведущий мировой поставщик технологий и услуг в области автомобильных и промышленных технологий, потребительских товаров, строительных и упаковочных технологий.
Cisco
Компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование, предназначенное для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий.
ЕЭК
Регулирующий орган Евразийского экономического союза, обеспечивающий условия функционирования и развития ЕАЭС.
ЭТМ
Комплексный поставщик электротехники, светотехнической продукции, систем безопасности, крепежа и инженерной сантехники.
АЛЮТЕХ
Крупный производственно-сбытовой холдинг, ведущий производитель алюминиевых профильных систем на территории СНГ.
AUMA
Один из лидеров рынка по производству электроприводов и редукторов для автоматизации трубопроводной арматуры.
Альфа Лаваль
Мировой лидер в трех ключевых технологических областях: теплообменное, сепарационное и потокопроводящее оборудование.
BASF
Крупнейший в мире химический концерн. Основные сегменты: химикаты, материалы, промышленные решения, технологии для обработки поверхностей, питание и уход и др.
Eaton
Машиностроительная корпорация, производитель электротехнического и гидравлического оборудования, автокомплектующих и др. компонентов.
First Logistik
Профессиональные разработки, производство и установка стеллажных конструкций для любых складов и магазинов.
Grundfos
Один из мировых лидеров в изготовлении насосной продукции, на производственных мощностях которого собирается около 20 миллионов насосных агрегатов в год.
Hikvision
Крупнейший в мире поставщик продуктов видеонаблюдения и готовых решений по видеонаблюдению.
Ингосстрах
Универсальный страховщик федерального уровня и один из лидеров отечественного страхового рынка.
Миррико
группа производственно-сервисных компаний, занимающаяся производством и поставкой химических реагентов различного назначения.
ПОЛИПЛАСТИК
Современное производство и продажа полиэтиленовых труб по всей России, а также в Белоруссии и Казахстане.
Renaissance Construction
Проектирование торговых и бизнес-центров, многофункциональных комплексов, гостиниц, предприятий и др.
Siemens
Конгломерат, работающий в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники.
Тагильская сталь
Торгово-производственное предприятие, специализирующиеся на комплексных поставках широкого ассортимента металлопродукции.
Tebodin
Поддержка клиентов на всех этапах инвестиционного проекта, начиная от бизнес-идеи до ввода объекта в эксплуатацию.
Информационно-аналитический портал инвестиционных проектов, реализуемых в России
Уникальная база крупных объектов промышленного и гражданского строительства с частным инвестированием, информация о которых, как правило, не публикуется в открытых источниках и на тендерных площадках. Ежедневно обновляется и добавляется не менее 40 проектов.
3 333 проекта
Поиск и оформление земельного участка, получение ТУ на инженерную инфраструктуру, проведение маркетинговых исследований, подготовка и разработка ТЭО, согласование условий финансирования.4%
4 643 проекта
Подготовка проектно-сметной документации, подготовка технологического проекта, экспертиза проектной документации.5%
3 304 проекта
Выделение или согласования финансирования, согласование итоговых условий с банком, поиск и отбор подрядной организации. Строительство еще не началось, но проектирование уже завершено.4%
18 254 проекта
Весь строительный процесс от нулевого цикла до внутренней отделки помещений, включая строительство инженерных сетей.20%
2 024 проекта
Подготовка проектно-сметной документации, подготовка технологического проекта, экспертиза проектной документации.2%
33 801 проект
Подготовка проектно-сметной документации, подготовка технологического проекта, экспертиза проектной документации.38%
|Статус компании
|Количество компаний
|Государственный орган
|369
|Финансовая организация
|479
|Аналитическое бюро
|840
|Поставщик готовой продукции
|4146
|Производственная площадка (управляющая компания)
|577
|Проектирование/Инжиниринг
|3141
|Проектные работы и экспертиза
|3141
|Дизайн-проектирование
|261
|Инженерные изыскания (геодезия, геология, экология)
|398
|Конструкторские работы
|357
|Строительное проектирование
|847
|Технологическое проектирование
|537
|Экспертиза проектной документации
|240
|Прочее
|72
|Строительно-монтажные работы
|11225
|Аренда и обслуживание оборудования и спецтехники
|228
|Аренда оборудования
|107
|Аренда спецтехники
|121
|Грузоподъемное и складское оборудование
|543
|Грузоподъемные механизмы (гражданские)
|70
|Грузоподъемные механизмы (промышленные)
|96
|Краны башенные, козловые, кран-балки, мостовые
|61
|Погрузчики
|52
|Ручные механизмы, приспособления
|35
|Стеллажи
|25
|Прочее
|43
|Дорожное строительство и благоустройство
|1030
|Дорожно-строительные работы
|270
|Наружное освещение
|132
|Ограждение территории
|139
|Озеленение
|79
|Прочее
|79
|Инженерное оборудование
|2186
|Вентиляция, Кондиционирование
|292
|Водоснабжение
|252
|Газоснабжение
|97
|Канализация
|156
|Теплоснабжение
|209
|Холодоснабжение
|151
|Электроснабжение
|474
|Насосное оборудование
|160
|Приборы и системы учета
|106
|Прочее
|96
|Инженерные сети (наружные)
|1361
|Водоснабжение
|283
|Газоснабжение
|175
|Канализация
|172
|Теплоснабжение
|213
|Электроснабжение
|388
|Прочее
|388
|Инженерные сети и системы (внутренние)
|1256
|Автоматизация и диспетчеризация
|176
|Видеонаблюдение
|124
|Воздухоснабжение
|141
|Охранная и пожарная сигнализация
|117
|Пароснабжение
|58
|Программное обеспечение
|61
|Сервисное обслуживание
|88
|Система контроля управления доступом (СКУД)
|103
|Системы пожаротушения и противопожарное оборудование
|124
|Телекоммуникационные сети
|90
|Холодоснабжение
|102
|Прочее
|102
|Общестроительные работы
|3132
|Свайные работы
|11
|Строительство "под ключ" (общестроительные работы и внутреннние инж. сети)
|488
|Строительство "под ключ" (общестроительные работы)
|621
|Бетонные и каменные работы
|252
|Земляные работы
|243
|Кровельные работы
|335
|Монтаж металлоконструкций
|440
|Отделочные работы
|424
|Промышленные окна, двери, ворота
|124
|Промышленные полы
|194
|Специальные строительные работы
|1163
|Возведение специальных сооружений
|153
|Гидроизоляционные
|169
|Монтаж технологического трубопровода
|9
|Санитарно-технические
|196
|Такелажные работы
|18
|Теплоизоляционные
|94
|Электротехнические
|219
|Прочее
|219
|Транспорт и спецтехника
|326
|Автотранспорт грузовой
|43
|Землеройные, дорожно строительные машины
|48
|Коммунальная, уборочная техника
|12
|Машины специализированные
|70
|Прицепы грузовые
|10
|Прочее
|33
|Поставщик оборудования
|2417
|Технологическое оборудование
|2417
|Деревообрабатывающая промышленность
|41
|Добывающая промышленность
|103
|Животноводство
|44
|Легкая промышленность
|41
|Металлобработка
|173
|Металлургия
|77
|Насосное оборудование
|113
|Обвязка, запорно-регулирующая арматура
|107
|Пароснабжение
|33
|Переработка полимеров
|21
|Пищевая промышленность
|100
|Полиграфия, промышленная печать
|13
|Растениеводство
|44
|Строительное оборудование
|176
|Стройиндустрия
|99
|Фармацевтическая промышленность
|51
|Химическая промышленность
|92
|Целлюлозно-бумажная промышленность
|28
|Энергетика
|300
|Автоматизация
|153
|Взвешивание, дозирование
|24
|Воздухоснабжение
|72
|Газоочистка, аспирация
|46
|Измельчение
|21
|Охлаждение, заморозка
|43
|Смешивание
|17
|Сушка, термообработка
|21
|Транспортировка механическая
|21
|Транспортировка пневматическая
|12
|Упаковка
|34
|Хранение
|56
|Прочее
|56
|Поставщик строительных материалов
|5259
|Строительные материалы, изделия, конструкции
|5259
|Бетоны, растворы
|265
|Вяжущие вещества и отделочные материалы
|186
|Гидроизоляционные материалы
|275
|Деревянные материалы и изделия
|272
|Железобетонные изделия
|205
|Инертные материалы
|123
|Кабельно-проводниковая продукция
|166
|Керамические изделия
|139
|Лакокрасочные материалы
|225
|Мелкоштучные каменные материалы
|74
|Металлические изделия и конструкции
|729
|Оконные блоки, Двери, Ворота
|158
|Освещение
|134
|Отопительные приборы
|86
|Полимерные материалы и изделия
|233
|Сантехника внутренняя
|147
|Стеклянные изделия, конструкции
|59
|Теплоизоляционные материалы
|287
|Трубопроводы, фитинги, запорная арматура
|255
|Электроустановочные изделия
|140
|Блок-контейнеры
|33
|Кровельные материалы
|248
|Ограждения
|121
|Промышленные полы
|149
|Прочее
|209
|Логистическая компания
|421
|Логистика и доставка
|421
|Перевозка грузов
|292
|Перевозка грузов (спецтранспорт)
|129
Информацию по каждому проекту и контактные данные наши специалисты проверяют посредством телефонного интервью.
Мы используем информационные рассылки для информирования наших клиентов и совершенствуем портал в зависимости от тенденций рынка.
Наличие реального инвестиционного проекта или намерений осуществить инвестиции в конкретный проект
Информация об инвестиционном проекте подтверждена инвестором (инициатором) проекта
Стадия реализации инвестиционного проекта на момент его добавления может быть различной: от намерений до строительства
Наличие информации об инвесторе, контактных данных инвестора и ответственных лиц по проекту (менеджеров проектов)
Сумма инвестиций по проекту, как правило, составляет более 100 млн. рублей.