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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Цифровая платформа инвестиционных проектов, реализуемых в России и странах ЕАЭС

86 059 проекта

66 508 компании

174 433 контактных лица

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CRM и работа в команде

Интегрированная в платформу собственная CRM система позволяет эффективно работать с клиентами как при работе в команде, так и одному пользователю.

API

Позволяет интегрировать данные Investprojects с любой сторонней информационной системой или сервисом, которые используются в вашей организации. Это могут быть системы класса ERP или CRM, 1С, Битрикс, SAP, MS Dynamics, amoCRM и др.

Личный кабинет Инвестора

Сборка проектов, подбор оптимальной площадки, аналитика рынков, технологии, подбор подрядчиков. Представляют собой связанную систему для работы инвестора при реализации собственного инвестпроекта.

CRM и работа в команде

Интегрированная в платформу собственная CRM система позволяет эффективно работать с клиентами как при работе в команде, так и одному пользователю.

API

Позволяет интегрировать данные Investprojects с любой сторонней информационной системой или сервисом, которые используются в вашей организации. Это могут быть системы класса ERP или CRM, 1С, Битрикс, SAP, MS Dynamics, amoCRM и др.

Личный кабинет Инвестора

Сборка проектов, подбор оптимальной площадки, аналитика рынков, технологии, подбор подрядчиков. Представляют собой связанную систему для работы инвестора при реализации собственного инвестпроекта.

Ежедневный мониторинг инвестпроектов

сегодня *

начиная с 24.02.22

Проект новый – активная стадия реализации

18 проектов

10 310 проектов

Проект актуализирован – активная стадия реализации

15 проектов

17 981 проектов

Проект актуализирован - проект приостановлен / проект отменен

0 проектов

3 318 проектов

* Данные приведены за последние 24 часа, информация обновляется каждый час

**Оперативная информация по ежедневному мониторингу реализации инвестиционных проектов в России (investprojects.info)

Наши партнеры

ЕВРАЗ

Горно-металлургическая компания, лидер на рынках стального проката для инфраструктурных проектов с минимальной себестоимостью на всех этапах производства.

Евросиб

С 1992 года предоставляет комплексное транспортно-логистическое обслуживание ключевых отраслей экономики.

FESCO

Одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний в РФ с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса.

Global Ports

Один из ведущих операторов специализированных портовых терминалов в России, лидер российского рынка перевалки контейнеров.

Hilti

Мировой лидер в области разработки и производства оборудования, расходных материалов и ПО для профессионального строительства.

Knauf

Немецкая инновационная компания-производитель строительных материалов и систем.

МТС

Российская телекоммуникационная компания, оказывающая услуги сотовой и проводной телефонной связи, доступа в интернет и телевидения.

MC-Bauchemie

Один из ведущих мировых производителей строительных материалов и разработчик технологий их эффективного применения.

КРМО

На безвозмездной основе оказывает услуги для максимально быстрой и эффективной реализации проектов на территории Подмосковья.

ОМК

Один из крупнейших российских производителей металлопродукции для ведущих энергетических, транспортных и промышленных компаний.

ПЕНОПЛЭКС

Крупный российский производитель строительных и декоративно-отделочных материалов на основе полимеров.

PERI

Один из крупнейших в мире производителей опалубки и строительных лесов.

Полипласт

Крупнейший в России холдинг по производству строительной химии.

ПСБ

Универсальный банк, входящий в десятку крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком.

ROCKWOOL

Мировой лидер в области производства негорючей теплоизоляции из каменной ваты.

S7 Airlines

Крупнейшая частная авиакомпания России с самым современным парком воздушных судов на российском рынке авиаперевозок.

Saint-Gobain

Мировой лидер в создании комфортного пространства для проживания, работы и отдыха человека. Входит в ТОП-100 крупнейших индустриальных корпораций мира.

СберБанк

Крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, один из ведущих международных финансовых институтов.

Schneider Electric

Один из мировых лидеров в области производства электротехнического оборудования низкого напряжения и средств автоматизации.

Северсталь

Вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом.

STRABAG

Европейский концерн по оказанию высокотехнологичных строительных услуг, занимающий ведущее место по внедрению инноваций и размерам капитала.

Татнефть

Одна из крупнейших российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний.

ТЕХНОНИКОЛЬ

Ведущий международный производитель надежных и эффективных строительных материалов и систем.

Алабуга

ОЭЗ промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан.

Bosch

Ведущий мировой поставщик технологий и услуг в области автомобильных и промышленных технологий, потребительских товаров, строительных и упаковочных технологий.

Cisco

Компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование, предназначенное для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий.

ЕЭК

Регулирующий орган Евразийского экономического союза, обеспечивающий условия функционирования и развития ЕАЭС.

ЭТМ

Комплексный поставщик электротехники, светотехнической продукции, систем безопасности, крепежа и инженерной сантехники.

АНО АПИ

Cопровождает инвесторов на всех этапах реализации проектов в ДФО.

АЛЮТЕХ

Крупный производственно-сбытовой холдинг, ведущий производитель алюминиевых профильных систем на территории СНГ.

AUMA

Один из лидеров рынка по производству электроприводов и редукторов для автоматизации трубопроводной арматуры.

Альфа Лаваль

Мировой лидер в трех ключевых технологических областях: теплообменное, сепарационное и потокопроводящее оборудование.

BASF

Крупнейший в мире химический концерн. Основные сегменты: химикаты, материалы, промышленные решения, технологии для обработки поверхностей, питание и уход и др.

Eaton

Машиностроительная корпорация, производитель электротехнического и гидравлического оборудования, автокомплектующих и др. компонентов.

ЕВРОЦЕМЕНТ груп

Промышленный холдинг, лидер производства строительных материалов в России.

First Logistik

Профессиональные разработки, производство и установка стеллажных конструкций для любых складов и магазинов.

Grundfos

Один из мировых лидеров в изготовлении насосной продукции, на производственных мощностях которого собирается около 20 миллионов насосных агрегатов в год.

Hikvision

Крупнейший в мире поставщик продуктов видеонаблюдения и готовых решений по видеонаблюдению.

Ингосстрах

Универсальный страховщик федерального уровня и один из лидеров отечественного страхового рынка.

Миррико

группа производственно-сервисных компаний, занимающаяся производством и поставкой химических реагентов различного назначения.

ПОЛИПЛАСТИК

Современное производство и продажа полиэтиленовых труб по всей России, а также в Белоруссии и Казахстане.

Renaissance Construction

Проектирование торговых и бизнес-центров, многофункциональных комплексов, гостиниц, предприятий и др.

Siemens

Конгломерат, работающий в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники.

Тагильская сталь

Торгово-производственное предприятие, специализирующиеся на комплексных поставках широкого ассортимента металлопродукции.

Tebodin

Поддержка клиентов на всех этапах инвестиционного проекта, начиная от бизнес-идеи до ввода объекта в эксплуатацию.

Волжское пароходство

одна из крупнейших российских судоходных компаний в сфере речных и "река-море" грузовых перевозок.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ НА ПОРТАЛЕ

Инвестпроекты РФ - полная информация, участники и их контакты

Всего 86 059 проекта
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НОВЫЕ КОМПАНИИ НА ПОРТАЛЕ

Подрядчики и поставщики, зарегистрированные на Портале

Всего 66 508 компаний
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Опыт
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Описание деятельности

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Информационно-аналитический портал инвестиционных проектов, реализуемых в России

Уникальная база крупных объектов промышленного и гражданского строительства с частным инвестированием, информация о которых, как правило, не публикуется в открытых источниках и на тендерных площадках. Ежедневно обновляется и добавляется не менее 40 проектов.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ

Данные приведены без учета стадий: "Приостановлен" и "Введен в эксплуатацию"

СЗФО ЦФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО
ЮФО (3530 проектов)
СФО (3512 проектов)
ДФО (2790 проектов)
СЗФО (4664 проекта)
ПФО (5559 проектов)
ЦФО (8540 проектов)
СКФО (1401 проект)
УФО (2805 проектов)
FR (1655 проектов)

СТАДИИ ПРОЕКТОВ

Предпроектные проработки

3 333 проекта

Поиск и оформление земельного участка, получение ТУ на инженерную инфраструктуру, проведение маркетинговых исследований, подготовка и разработка ТЭО, согласование условий финансирования.

4%

Проектирование

4 643 проекта

Подготовка проектно-сметной документации, подготовка технологического проекта, экспертиза проектной документации.

5%

Подготовка к строительству

3 304 проекта

Выделение или согласования финансирования, согласование итоговых условий с банком, поиск и отбор подрядной организации. Строительство еще не началось, но проектирование уже завершено.

4%

Строительство

18 254 проекта

Весь строительный процесс от нулевого цикла до внутренней отделки помещений, включая строительство инженерных сетей.

20%

Модернизация

674 проекта

Закупка нового оборудования, реконструкция и реставрация.

1%

Приостановлен

18 216 проектов

Стадия, когда все активные работы по проекту приостановлены.

20%

Планирование

2 024 проекта

Подготовка проектно-сметной документации, подготовка технологического проекта, экспертиза проектной документации.

2%

Введен в эксплуатацию

33 801 проект

Подготовка проектно-сметной документации, подготовка технологического проекта, экспертиза проектной документации.

38%

Отменен

5 683 проекта

Подготовка проектно-сметной документации, подготовка технологического проекта, экспертиза проектной документации.

6%

Аналитика и прогнозирование объема потребления материалов в строительстве

138
Видов материалов
4 000
Частных проектов
4 500
Государственных и ГЧП проектов
  • Анализ каждого типа объекта с распределением основных строительных материалов
  • Расчет затрат будущих периодов с учетом прогноза социально-экономического развития РФ
  • Региональные корректирующие коэффициенты на основании политики Минстрой России
  • Аналитический период с 2020 по 2036 год, с ежедневным обновлением и добавлением проектов
  • Более 10 000 объектов, сгруппированных по 381 типу
  • Расход по каждому объекту в разрезе 75 видов материалов
  • Группировка по 85 регионам и 8 федеральным округам РФ

КОМПАНИИ - ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПОРТАЛА

Статус компании Количество компаний
Государственный орган 369
Финансовая организация 479
Аналитическое бюро 840
Поставщик готовой продукции 4146
Производственная площадка (управляющая компания) 577
Проектирование/Инжиниринг 3141
Проектные работы и экспертиза 3141
Дизайн-проектирование 261
Инженерные изыскания (геодезия, геология, экология) 398
Конструкторские работы 357
Строительное проектирование 847
Технологическое проектирование 537
Экспертиза проектной документации 240
Прочее 72
Строительно-монтажные работы 11225
Аренда и обслуживание оборудования и спецтехники 228
Аренда оборудования 107
Аренда спецтехники 121
Грузоподъемное и складское оборудование 543
Грузоподъемные механизмы (гражданские) 70
Грузоподъемные механизмы (промышленные) 96
Краны башенные, козловые, кран-балки, мостовые 61
Погрузчики 52
Ручные механизмы, приспособления 35
Стеллажи 25
Прочее 43
Дорожное строительство и благоустройство 1030
Дорожно-строительные работы 270
Наружное освещение 132
Ограждение территории 139
Озеленение 79
Прочее 79
Инженерное оборудование 2186
Вентиляция, Кондиционирование 292
Водоснабжение 252
Газоснабжение 97
Канализация 156
Теплоснабжение 209
Холодоснабжение 151
Электроснабжение 474
Насосное оборудование 160
Приборы и системы учета 106
Прочее 96
Инженерные сети (наружные) 1361
Водоснабжение 283
Газоснабжение 175
Канализация 172
Теплоснабжение 213
Электроснабжение 388
Прочее 388
Инженерные сети и системы (внутренние) 1256
Автоматизация и диспетчеризация 176
Видеонаблюдение 124
Воздухоснабжение 141
Охранная и пожарная сигнализация 117
Пароснабжение 58
Программное обеспечение 61
Сервисное обслуживание 88
Система контроля управления доступом (СКУД) 103
Системы пожаротушения и противопожарное оборудование 124
Телекоммуникационные сети 90
Холодоснабжение 102
Прочее 102
Общестроительные работы 3132
Свайные работы 11
Строительство "под ключ" (общестроительные работы и внутреннние инж. сети) 488
Строительство "под ключ" (общестроительные работы) 621
Бетонные и каменные работы 252
Земляные работы 243
Кровельные работы 335
Монтаж металлоконструкций 440
Отделочные работы 424
Промышленные окна, двери, ворота 124
Промышленные полы 194
Специальные строительные работы 1163
Возведение специальных сооружений 153
Гидроизоляционные 169
Монтаж технологического трубопровода 9
Санитарно-технические 196
Такелажные работы 18
Теплоизоляционные 94
Электротехнические 219
Прочее 219
Транспорт и спецтехника 326
Автотранспорт грузовой 43
Землеройные, дорожно строительные машины 48
Коммунальная, уборочная техника 12
Машины специализированные 70
Прицепы грузовые 10
Прочее 33
Поставщик оборудования 2417
Технологическое оборудование 2417
Деревообрабатывающая промышленность 41
Добывающая промышленность 103
Животноводство 44
Легкая промышленность 41
Металлобработка 173
Металлургия 77
Насосное оборудование 113
Обвязка, запорно-регулирующая арматура 107
Пароснабжение 33
Переработка полимеров 21
Пищевая промышленность 100
Полиграфия, промышленная печать 13
Растениеводство 44
Строительное оборудование 176
Стройиндустрия 99
Фармацевтическая промышленность 51
Химическая промышленность 92
Целлюлозно-бумажная промышленность 28
Энергетика 300
Автоматизация 153
Взвешивание, дозирование 24
Воздухоснабжение 72
Газоочистка, аспирация 46
Измельчение 21
Охлаждение, заморозка 43
Смешивание 17
Сушка, термообработка 21
Транспортировка механическая 21
Транспортировка пневматическая 12
Упаковка 34
Хранение 56
Прочее 56
Поставщик строительных материалов 5259
Строительные материалы, изделия, конструкции 5259
Бетоны, растворы 265
Вяжущие вещества и отделочные материалы 186
Гидроизоляционные материалы 275
Деревянные материалы и изделия 272
Железобетонные изделия 205
Инертные материалы 123
Кабельно-проводниковая продукция 166
Керамические изделия 139
Лакокрасочные материалы 225
Мелкоштучные каменные материалы 74
Металлические изделия и конструкции 729
Оконные блоки, Двери, Ворота 158
Освещение 134
Отопительные приборы 86
Полимерные материалы и изделия 233
Сантехника внутренняя 147
Стеклянные изделия, конструкции 59
Теплоизоляционные материалы 287
Трубопроводы, фитинги, запорная арматура 255
Электроустановочные изделия 140
Блок-контейнеры 33
Кровельные материалы 248
Ограждения 121
Промышленные полы 149
Прочее 209
Логистическая компания 421
Логистика и доставка 421
Перевозка грузов 292
Перевозка грузов (спецтранспорт) 129

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Информацию по каждому проекту и контактные данные наши специалисты проверяют посредством телефонного интервью.
Мы используем информационные рассылки для информирования наших клиентов и совершенствуем портал в зависимости от тенденций рынка.

Закрытые источники:

  • Платные новостные ленты информагентств
  • Специализированные платные базы данных
  • Печатные / электронные СМИ по платной подписке
  • Представители генподрядных и проектных компаний-партнёров

Открытые источники:

  • 8 000 СМИ (электронные / печатные федеральные / региональные / местные)
  • Администрации 85 регионов России
  • Пресс-релизы / вебсайты участников проектов
  • Транскрипты федеральных и региональных телеканалов и радиостанций
  • Федеральная служба государственной статистики
  • Федеральная налоговая служба России

КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРОЕКТОВ:

1

Наличие реального инвестиционного проекта или намерений осуществить инвестиции в конкретный проект

2

Информация об инвестиционном проекте подтверждена инвестором (инициатором) проекта

3

Стадия реализации инвестиционного проекта на момент его добавления может быть различной: от намерений до строительства

4

Наличие информации об инвесторе, контактных данных инвестора и ответственных лиц по проекту (менеджеров проектов)

5

Сумма инвестиций по проекту, как правило, составляет более 100 млн. рублей.

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