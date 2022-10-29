Портал "Инвестиционные проекты России" - уникальный интернет-ресурс, позволяющий получить доступ к более чем 89 334 заявленным к реализации и реализуемым инвестиционным проектам в промышленном и гражданском строительстве. Данный ресурс предназначен для компаний строительной отрасли, и всех заинтересованных лиц. Обновление информации по инвестиционным проектам происходит ежедневно в режиме «онлайн».